Deshalb sind Kogler und Meinl-Reisinger „getrennt“

Die Angelobung der 183 Abgeordneten hat Donnerstagmittag den Auftakt der konstituierenden Sitzung des Nationalrats dargestellt. Auffallend dabei die neue Sitzordnung in der ersten Reihe, die aus 16 (statt bisher 17) Plätzen besteht. Zwischen NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler klafft eine größere Lücke. Die pinke Chefin erklärte die „Trennung“ in ihrer Rede, was für viel Gelächter sorgte.