Miesmuschel-Sterben: Suche nach neuer Supermuschel

Ein ökologisches Desaster spielt sich seit dem Sommer im Mittelmeer ab. Die bei Einheimischen wie Touristen beliebten Miesmuscheln, auch Cozze genannt, sterben vor allem in Italien in Massen und stürzt Tausende Familien in den Ruin. Die Ursachen sind haarsträubend, Wissenschafter suchen nach einer alternativen Supermuschel, um zu retten, was noch zu retten ist.