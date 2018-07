Salzburger Festspiele: Mozart, Mond und Mars

Der Tross setzt sich in Bewegung, Staatsoberhaupt und Landeschef an der Spitze. Eine Hundertschaft von Polizisten bildet eine „Rettungsgasse“ in den engen Straßen der Altstadt. Vor allem Touristen applaudieren. Die Musik intoniert den „Rainermarsch“: „Wir schützten unser Vaterland, wir siegen oder sterben für unsere Heimat!“ Das neu errichtete Denkmal für die Bücherverbrennung 1938 schaut keiner an.