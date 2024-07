„Die Kosten für das Netz tragen die anderen“

„Man zahlt, was man braucht“

Eine Systematik, dass die Konzerne gezielt hohe Nachzahlungen oder Gutschriften forcieren, erkennt er nicht, kritisiert aber schlechte Verbrauchsprognosen und damit ungenaue Teilbeträge. Seine Lösung: „Wir plädieren für die monatliche Stromabrechnung. Man zahlt, was man braucht. Die Konzerne müssen jedem, der das will, ermöglichen.“ Zudem hätte die Smart-Meter-Rechnung den Vorteil, das eigene Energieverhalten überwachen und anpassen zu können.