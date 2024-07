Schloss Mirabell öffnet sich wieder für „Festmahl“

„Das wohl beste Gratis-Restaurant der Welt“ nennt der Vereinsobmann seine Idee. Denn: Spitzenköche aus der Region kochen für ihre Gäste an diesem Abend ein Gratis-Mehrgang-Menü. Für das Festmahl am Dienstag, ab 18.30 Uhr, gibt es noch Plätze. Gespeist wird in der Wolf-Dietrich-Halle.