Was Sie wissen müssen: Richard Strauss´ Capriccio

Angeberwissen für die Pause: In Strauss“ letzter Oper steht, wie in den meisten seiner Werke, eine für seine Zeit überaus starke Frauenfigur im Fokus. So fortschrittlich sein Frauenbild damals war, so bieder galt der Familienvater privat. Die ursprüngliche Idee zur Oper stammt übrigens von einem der berühmtesten Bewohner des Salzburger Kapuzinerbergs: Stefan Zweig.