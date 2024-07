In der Stadt der Liebe wird bereits viel gebaggert

„Wie jedes andere Turnier“

Sportlich wird es keine leichte Aufgabe. Mit den Teams aus Brasilien und Tschechien haben die Beach Boys ehemalige Weltmeister in der Gruppe, zudem starke Kanadier. „Wie bei jedem anderen Turnier wollen wir es aus der Gruppe schaffen, dann sehen wir weiter.“ Am Sonntag (20) steht die erste Partie gegen die Brasilianer an. Ein guter Zeitpunkt für Hörl: „Wäre es am Samstag gewesen, hätten wir nicht zur Eröffnungsfeier gehen können.“