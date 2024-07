Derbysieg für Bramberg, Neumarkt ist draußen

Draußen ist indes Neumarkt, das in Adnet 0:2 verlor. Derweil eliminierte Flachau im Pongau-Derby überraschend Altenmarkt mit 3:1. Seinen Lauf prolongieren konnte Zweitklässler und Riesentöter Niedernsill/Uttendorf, das nach Zell am See (1. Klasse) auch 2. Landesliga Süd-Vertreter Neukirchen im Elfmeterschießen ausschaltete. Nichts anbrennen ließen Puch, das trotz vieler Ausfälle in St. Koloman nach torloser erster Hälfte den längeren Atem hatte, sowie Eben, das sich in Großarl mit 2:0 behauptete.