Bischofshofen geht im Cup gegen Hartberg baden

„Es ist sehr schwierig, gegen so eine routinierte Mannschaft, die nächste Woche in die Bundesliga-Saison startet, in die Abläufe zu kommen. So kannst du am Ende des Tages auch nicht auftreten. Es waren einfach individuelle Kapitalfehler“, analysierte Schnöll. Der Blick ist bereits nach vorne gerichtet: „Es wird das Ziel sein, dass wir uns schnellstmöglich auf Röthis vorbereiten. Wir werden nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen müssen.“