Entwarnung nach Felssturz und Mure im Kötschachtal

Nach dem Felssturz in Neukirchen, der die Stockeralm knapp verfehlte, beurteilte Landesgeologe Gerald Valentin am Freitagvormittag die Lage aus der Luft. Und flog zu einem weiteren Gefahrenherd: Im Kötschachtal bei Bad Gastein war am Sonntag eine Mure abgegangen.