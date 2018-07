„Krone“-Kritik: So geht Mozarts Zauber flöten

Eine Amerikanerin auf Spurensuche in „Sachen Zauberflöte“! Lydia Steier inszenierte zur Eröffnung der Salzburger Festspiele im Großen Haus Mozarts „Zauberflöte“ und siedelte - wie schon vorher Giorgio Strehler und andere - die erste „deutsche Große Oper“ im Zirkus an. Doch will sie in den Szenen viel. Zu viel! So geht hier der Zauber flöten! Einen Großteil des Publikums begeisterte dieses Altwiener Pseudo-Zaubertheater, angesiedelt 1913, andere fanden, dass Steier Wesentliches schuldig blieb. Und buhten heftig.