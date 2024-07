Clown Johnsons Rede verstört Festspiel-Salzburg

Kaum einen Kilometer Luftlinie entfernt von der offiziellen Eröffnung der Festspiele im Großen Festspielhaus platzte gestern am Vormittag Boris Johnson im Congress in Salzburgs Kulturidyelle. Beim Salzburg Summit, einer von der Industriellenvereinigung IV mitorganisierten Zusammenkunft von Wirtschaftsbossen und kluger Köpfe hielt der britische Ex-Premier eine verstörende Gastrede. Eine, wie sie zu erwarten gewesen ist. Eine, die sich die Mozartstadt in den Tagen der große Kulturfeiertage nicht verdient hat.