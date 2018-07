Der Naturschutzbund warnt: Bestäuber in der Krise

Die Zahl der Insekten, ohne deren Bestäubung es keine Äpfel, keine Marillen und keine Kürbisse gäbe, sinkt. Über die Arbeit dieser Insekten und darüber, was jeder tun kann, um diese wichtigen „Dienstleister“ zu retten, hat der Naturschutzbund eine Broschüre verfasst: „Bestäuber in der Krise. Warum wir Bienen & Co. brauchen“, 72 Seiten, 6,50 Euro ist erhältlich unter 0662-64 29 09 50. Hineinblättern kann man auch auf www.naturschutzbund.at