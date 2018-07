Kurz: „Massive Stärkung des EU-Grenzschutzes!“

Nachdem am Donnerstag mehr als 600 Migranten gewaltsam in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta getürmt waren, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag gegenüber krone.at die Notwendigkeit der Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex, die die Migranten bereits in Nordafrika abfängt, bekräftigt: „Solange wir keinen funktionierenden Schutz der EU-Außengrenzen haben, werden sich stets neue Routen auftun, so wie nun in Spanien.“