Christian Louboutins Schuhe sind zu sexy

„Könnten in Porno vorkommen“

In einem Interview mit der britischen Zeitung „The Guardian“ betont er: „Einige meiner Schuhe könnten sicherlich in so etwas wie einem Porno oder einer Schlafzimmer-Szene vorkommen, aber es gibt auch viele andere Schuhe in meinen Kollektionen. Aber da kommt es natürlich auch immer auf das Auge des Betrachters an. Ich war einst in einem meiner Shops, als diese wirklich sehr adrett gekleidete Dame hereinkam. Sie probierte diesen super hohen Schuh an und sagte, ach du meine Güte, sehe ich darin sexy aus. Wenig später kam eine andere etwas kurvigere Frau mit großer Oberweite in den Laden, probierte denselben Schuh an und sagte, oh, in dem sehe ich aber schick aus!“