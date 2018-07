Wassermassen dringen nach Kambodscha vor

Hilfe aus benachbarten Ländern

„Das Wasser steigt immer noch, es werden also noch mehr Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen“, sagte der kambodschanische Regierungssprecher Men Kong. In Laos schlossen sich Spezialkräfte aus China, Vietnam und Thailand der Suche nach Vermissten an. Die Zivilbevölkerung unterstützte die Suche mit Privatbooten.