Trumps Stern auf dem „Walk of Fame“ zerstört

Seit 2007 gibt es den Trump-Stern auf dem „Walk of Fame“. Seither war es immer wieder zu Vandalismus gekommen. So schlimm wie jetzt sei es allerdings laut einer Nachrichtensprecherin des US-Senders CBS noch nie gewesen. Die Sternenplakette wurde mit einer Spitzhacke zertrümmert, doch schon nach wenigen Stunden rückte ein Reparatur-Team an. Jedwede Demolierung - egal bei welchem Stern - werde sofort ausgebessert, teilte Ana Martinez von der Handelskammer in Hollywood auf Anfrage mit. Die fünfzackigen Plaketten auf einer Betonplatte bestehen aus Marmor und Bronze. Der Stern werde nun einige Tage abgedeckt, bis die frisch reparierte Plakette poliert werden könne, hieß es in einer Mitteilung.