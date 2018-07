Umwelt geht vor: Steirer-Nein zu Tempo 140

Fest steht aber auch: Sollte FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer nach der Testphase in Nieder- und Oberösterreich neue Zonen für Tempo 140 auch in der Steiermark einführen, könnte das Land nichts dagegen unternehmen. Nur eine Maßnahme liegt nicht in der Zuständigkeit des Bundes: Der “Feinstaub-Hunderter“, der zeitweise auf der A 9 zwischen Gratkorn und Leibnitz sowie auf der A 2 zwischen Mooskirchen und Ilz gilt.