Messerattacke in Bus: Angreifer verletzt Fahrgast

Vier Tage nach dem schweren Vorfall in Lübeck ist es am Dienstag in Deutschland erneut zu einer blutigen Messerattacke in einem Bus gekommen. Ein 61-jähriger Mann ging in einem Linienbus in Hamburg auf eine 63-jährige Frau los und verletzte diese im Gesicht. Wie die Polizei mitteilte, soll der alkoholisierte Angreifer zudem antisemitische Parolen gerufen haben. Er wurde festgenommen.