Lübeck: Mutige Passagiere stoppten Messerstecher

Jener Angreifer (34), der am Freitagnachmittag bei einer Messerattacke in einem Linienbus in der norddeutschen Stadt Lübeck zehn Menschen - davon drei schwer - verletzte, ehe er festgenommen werden konnte, ist laut Zeugen von Fahrgästen überwältigt worden. Die mutigen Passagiere haben mit ihrem Eingreifen ein noch blutigeres Gemetzel verhindert. Das Motiv des im Iran geborenen Mannes mit deutscher Staatsbürgerschaft sei nach wie vor Gegenstand von Ermittlungen, heißt es seitens der deutschen Behörden. Er wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend ein Haftbefehl wegen Mordversuchs erlassen, ehe man ihn in die Justizvollzugsanstalt Lübeck brachte.