Bei einem Messerangriff in einem Linienbus in der deutschen Stadt Lübeck sind am Freitag zehn Menschen - drei Personen davon schwer - verletzt worden. Via Twitter teilte die Polizei Schleswig-Holstein mit, es habe im Stadtteil Kücknitz einen „größeren Polizeieinsatz“ gegeben. Der Täter, ein 34-jähriger gebürtiger Iraner mit deutscher Staatsbürgerschaft, wurde von den Fahrgästen überwältigt und befindet sich in Polizeigewahrsam. Zudem war der Kampfmittelräumdienst im Einsatz, um einen verdächtigen Rucksack in dem Bus zu untersuchen.