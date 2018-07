Eigentum im Westen Österreichs besonders teuer

Wer Wohnung oder Haus sein Eigen nennen will, muss besonders im Westen Österreichs tief in die Tasche greifen: Acht der zehn teuersten Bezirke Österreichs liegen in Tirol bzw. Vorarlberg. In Niederösterreich und dem Burgenland sind die eigenen vier Wände hingegen am billigsten zu haben. Wien liegt auf dem fünften Platz, die Preise ziehen dort aber weiter an.