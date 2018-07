Charles fühlt sich wie Herzogin Meghans Bankomat

In Wimbledon etwa tauchte die schöne Meghan in einer etwas zu langen weißen Ralph-Lauren-Hose auf, die am Boden schleifte. Dazu kombinierte sie auch noch ein Streifenshirt von Adrian und sah damit aus wie ein typischer Linienrichter des legendären Tennisevents. Billig war der Look auch nicht. Zusammen mit der Tasche von Altuzzara kostete alles zusammen kolportierte 3.250 Euro.