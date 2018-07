Grüne Schwarz-Weiß-Malerei bei Wiener Bauprojekten

Bauprojekte sorgen in Wien meist für Diskussionen: Mit eigens angefertigten Visualisierungen versuchen Parteien dafür oder dagegen Stimmung zu machen. Besonders einfallsreich sind die Grünen: Da verwandeln sich 60-Meter-Wohntürme plötzlich in blühende Grünoasen und Hochgaragen in dunkle Betonbunker.