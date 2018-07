Schuss-Attacke in Toronto: Weiteres Opfer tot

„Wir haben nun zwei Opfer“, twitterte die Polizei Torontos am Montagnachmittag. Über die Identität des verstorbenen Opfers gab die Exekutive keine weiteren Informationen bekannt. Am Sonntag wurde unmittelbar nach der Bluttat allerdings erklärt, dass ein neunjähriges Mädchen in Lebensgefahr schwebe.