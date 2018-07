Laudamotion fliegt heuer 150 Mio. Euro Verlust ein

Die Billigairline Laudamotion dürfte heuer einen Jahresverlust von 150 Millionen Euro einfliegen. Damit landet der Niki-Nachfolger tiefer in den roten Zahlen als gedacht: Die irische Ryanair, die ihren Anteil an Laudamotion von rund 25 auf 75 Prozent erhöhen will, hatte bisher nur ein Minus 100 Millionen Euro veranschlagt.