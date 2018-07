Säureangriff auf Kleinkind in Großbritannien

Unbekannte Täter haben am Samstag in Großbritannien einen dreijährigen Buben absichtlich mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen und schwer verletzt. Die Tat ereignete sich in einem Geschäft im zentralenglischen Worcester. Mittlerweile hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet, der wegen „Verschwörung zu einer schweren Körperverletzung“ angezeigt wurde. Nach dem oder den Tätern läuft eine intensive Fahndung. Die Polizei hat Bilder aus der Überwachungskamera des Geschäfts veröffentlicht. Auf diesen sind drei Männer zu sehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Der Bub konnte mittlerweile aus dem Spital entlassen werden - ob er Langzeitfolgen davon tragen wird, können die Ärzte noch nicht sagen.