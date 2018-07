Deutsche vertrauen Macron mehr als ihrer Kanzlerin

AfD-Wähler lehnen Macron mehrheitlich ab

Macron wird laut der Umfrage, die zwischen 17. und 19. Juli durchgeführt wurde, lediglich von AfD-Wählern mehrheitlich abgelehnt. Merkel erfährt demnach geringes Vertrauen vor allem von Anhängern der FDP und insbesondere der AfD. Kurz finde den größten Zuspruch in den Lagern von AfD, FDP und Union, Putin in den Wählerschaften von FDP, Linken und AfD. Trump wird in der Erhebung von FDP-Wählern mit 17 Prozent für großes und 83 Prozent für geringes Vertrauen noch am besten bewertet.