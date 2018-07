DNA bestätigt nun erneut eine Wolfs-Attacke

Isegrim auch im Mühlviertel unter Verdacht

Auch bei Attacken auf zwei weiteren Weiden im Mühlviertel steht ein Wolf unter Verdacht: In Liebenau war Anfang Juni ein Kalb gerissen worden, in Unterweißenbach vergangene Woche ein Schaf so schwer verletzt worden, dass es notgeschlachtet werden musste. DNA-Analysen stehen aber hier noch aus. Landwirte in dieser Mühlviertler Region sind stark verunsichert, fordern den Abschuss der geschützten Raubtiere.