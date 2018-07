Frau (74) beim Pilzesammeln 120 Meter abgestürzt

Mit Wanderschuhen ausgerüstet machten sich die Frau (74) und ihr Ehemann am Donnerstag gegen 17 Uhr auf in den Wald bei Oberthal in Osttirol, um Pilze zu sammeln. Unterwegs stieg die Frau vom Forstweg einige Meter in steiles Gelände ab - und rutschte plötzlich aus!