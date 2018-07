Badetag endet für Schwimmer (28) tödlich

Tragisches Ende einer Suchaktion am Donnerstagabend am Bodensee in Bregenz: Ein 28-Jähriger war zum Schwimmen im Bereich Molo aufgebrochen. Als er am späten Abend noch immer nicht zurückgekehrt war, wurde die Suche nach dem Vermissten eingeleitet. Der 28-Jährige wurde schlussendlich leblos im Wasser in einer Tiefe von rund zwei Metern gefunden. Für ihn gab es keine Rettung mehr.