Mercedes-AMG C 63 Coupé: Schneller Straßenkünstler

Und dann steht er vor mir…

Mattschwarz und ebenso ehrfurchteinflößend wie einladend steht der C 63 S in der Boxengasse am Bilster Berg, einer extrem fordernden Rennstrecke, die Fahrer und Fahrzeug alles abverlangt. Der wunderbare Sportsitz im aufgefrischten Interieur umfängt mich, während meine Hände das neuerdings unten abgeflachte Lenkrad greifen. Neu ist daran auch rechts unten das kleine, runde Display, das in einen Drehregler integriert ist, mit man die Fahrmodi abruft. „Glätte“, „Comfort“, „Sport“, „Sport+“ und „Individual“ stehen im C 63 zur Verfügung, hier im C 63 S zusätzlich „Race“. Klar, was ich einstelle. Der V8 brüllt auf, und los geht es!