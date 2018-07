Schüler bei Ringo-Fahrt am See schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen endete ein Freizeitabenteuer für zwei 14-jährige Schüler am Millstätter See. Sie hatten am Donnerstagnachmittag mit Freunden eine sogenannte „Ringo-Fahrt“ unternommen. Dabei wurden sie auf aufgeblasenen Ringen von einem Sportboot über den See gezogen. Bei einem Fahrmanöver des Lenkers (62) stießen zwei Ringe jedoch gegen eine Wasserschiplattform.