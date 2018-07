Pflegerin stahl behindertem Mann die Goldmünzen

Einen behinderten Pensionisten in Ottensheim betreute eine 38-jährige Rumänin als 24-Stundenpflege. Doch plötzlich verschwand sie und ließ dabei die überaus wertvollen Goldmünzen aus dem Hause mitgehen. Die Gattin (72) des im Rollstuhl sitzenden Mannes bemerkte den Coup und schlug Alarm. Dabei flog auf, dass die Flüchtige unter einem anderen Namen bereits in Hallein einen Klienten bestohlen hatte. Nun wird die 38-Jährige per Haftbefehl gesucht.