So bleiben Ihre Ohren frei

„Augen zu und durch“ heißt es bei so manchem, wenn er vom Sprungbrett abhebt, durch Wasserfälle taucht oder den eleganten „Köpfler“ übt. Den Gehörgang können wir aber leider nicht so selbstverständlich verschließen und genau hier liegt eine Schwachstelle, die so manchem in Form von Badeotitis den Urlaub vermiest.