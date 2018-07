Polizisten retten hilfloser Frau (78) das Leben

Am 13. Juli hatte Gertrud P. (78) zuletzt telefonischen Kontakt mit ihrer in Molln lebenden Tochter. Kurz darauf dürfte die Pensionistin im Arbeitszimmer ihres Hauses in Gallneukirchen einen Schlaganfall erlitten haben. Sie blieb hilflos am Boden liegen. Versuche von Verwandten, die alte Dame in den darauffolgenden Tagen zu kontaktieren, blieben erfolglos. Die Sorge bei den Angehörigen nahm stark zu.