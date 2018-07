KH Nord: Von allen guten Geistern verlassen!

„Dient auch der Motivation“

Die Begründung: „Dass Mitarbeiter sich über alle möglichen Dinge ausbilden lassen, dient auch der Motivation“, so Wetzlinger. Für die tägliche Arbeit brauche man das aber nicht. Der KAV habe ein breites Seminarangebot. Gemeinderat Alexander Pawkowicz (FPÖ) schüttelte nur den Kopf: „Wetzlinger sagt laufend, dass er mit Esoterik nichts am Hut hat, trotzdem passiert es immer wieder in seinem Umfeld.“