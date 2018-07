ÖVP zu KH Nord: „Stadt muss Brunnen-Affäre klären“

Fällt Brunnen-Affäre in Zuständigkeit von Stadträtin Sima?

„Neben dem Skandal um den verseuchten Boden fällt jetzt auch die Brunnen-Affäre in die Zuständigkeit von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Wir laden sie daher ebenfalls als Zeugin, um ihre Rolle genau beleuchten zu können“, so ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch. Die zuständigen Magistratsabteilungen fallen in diesem Fall in ihr Ressort. Die Stadt Wien sieht die Schuld jedenfalls nicht bei sich, sondern beim gerichtlich beeideten Sachverständigen, der im Gutachten einen Fehler gemacht habe, so die MA 58. Laut KAV wird gegen ihn jetzt ein Regress geprüft.