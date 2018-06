Hohe Kosten und Pfusch am Bau: U-Ausschuss startet

In Wien hat am Mittwochvormittag der Untersuchungsausschuss zum Krankenhaus Nord begonnen. Das Gremium, in dem alle Rathausfraktionen vertreten sind, soll in den kommenden Monaten die dubiosen Vorgänge rund um den Bau des Großspitals in Floridsdorf unter die Lupe nehmen. Der Rechnungshof hat zuletzt eine mehrjährige Verzögerung, Pfusch und einen massiven Kostenanstieg kritisiert. Eröffnet wird das KH Nord nach derzeitigem Stand wohl frühestens in 15 Monaten.