Ausnahmezustand - nur unter anderem Namen?

Nach dem Ausnahmezustand ist vor dem Ausnahmezustand? Diese Frage stellen sich derzeit regierungskritische Medien in der Türkei. Der Grund: Nach dem geplanten Ende des seit zwei Jahren andauernden Ausnahmezustands in der Nacht auf Donnerstag will die Regierung in Ankara neue Anti-Terror-Gesetze erlassen. Und diese enthalten einige umstrittene Punkte.