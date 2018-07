Jetzt also doch! Sampaoli vor dem Abgang

Sampaoli hatte bei seinem Wechsel vom spanischen Erstligisten FC Sevilla am 1. Juni 2017 einen Fünfjahres-Vertrag bis zur WM 2022 in Katar unterschrieben. Nach vier Trainern in nur sechs Jahren wollte der Verband auf Kontinuität setzen und investierte damals schon einiges in Sampaoli, als man ihn aus seinem Vertrag bei Sevilla herauskaufte.