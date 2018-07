Pkw überschlug sich auf Tauernautobahn

Mit leichten Verletzungen überstand ein Lenker am Samstagabend einen heftigen Fahrzeugüberschlag auf der A10 Tauernautobahn. Der Mann war mit seinem Wagen gegen 20 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich in weiterer Folge und blieb am Dach liegen.