Trump zu Besuch bei „unglaublicher Frau“

Wird Weißes Haus in Zukunft alle Interviews aufzeichnen?

Gegenüber derselben Zeitung hatte Trump zuvor in einem Interview heftige Kritik an der britischen Premierministerin Theresa May geübt und für viel Aufregung gesorgt. Nach dem Treffen mit der Regierungschefin verteidigte sich der Chef im Weißen Haus und behauptete, lobende Passagen seien einfach aus dem Interview gestrichen worden. Es handle sich deshalb um Fake News, betonte Trump. In Zukunft werde sein Stab alle Interviews selbst aufnehmen, damit so etwas nicht mehr vorkomme.