Bei Staatsbesuch: Volle Trump-Breitseite gegen May

Treffen mit Queen, Demos im ganzen Land

Am Freitagnachmittag wird der US-Präsident zu Gesprächen mit May auf dem Landsitz Chequers erwartet. Später reist er weiter nach Windsor, wo er von Queen Elizabeth II. empfangen wird. Am zweiten Tag des Trump-Besuchs wird mit Protesten im ganzen Land gerechnet. Die Initiative „Stop Trump“ erwartet allein in London etwa 100.000 Teilnehmer. Auch Bürgermeister Khan kündigte seine Teilnahme an. Er betonte, dass die Demonstration alles andere als antiamerikanisch sei. „Die meisten lieben die USA, so wie ich“, erklärte er. Aber eine besondere Beziehung zu unterhalten, bedeute auch, zu sagen, wenn „wichtige Werte in Gefahr“ seien.