Neue Bodycams in den Zügen zeigen Wirkung

Österreichweit wurden die Kameras erstmals in Kärnten in den Regelbetrieb gestellt. Das Ziel: Die Bodycams sollen Vandalen und Gewalttäter abschrecken. Kommt es zu Vorfällen, dienen die Videoaufnahmen als Beweis. „Die Bodycams werden von den Zugbegleitern gut angenommen. Sie stärken auch ihr Sicherheitsgefühl“, erklärt ÖBB-Sprecher Herbert Hofer. Die 15 Cams sind an verschiedenen Strecken in Kärnten und in Osttirol im Einsatz - und zeigen Wirkung.