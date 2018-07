Mit Premierenfieber in eine neue Austria-Ära

Da Letsch eine Premiere, die erste Stadioneröffnung erlebt. Noch dazu als einer der Hauptakteure beim Start in eine neue Austria-Ära im vollen Haus gegen einen Top-Klub seines Geburtslandes. „Dessen Erfolge in der Vergangenheit für sich sprechen, der zu den Großen Europas zählt, heuer wieder eine große Rolle spielen wird. Mit Peter Stöger an Bord hab ich den Verein zuletzt besonders verfolgt - das wird was Besonderes“, versichert der Coach.