Räuber schlug 16-jährigen Burschen nieder

Nach Mitternacht war der 16-Jährige in Leonding an der Kreuzung Gerstmayrstraße/Bachweg unterwegs gewesen, als er plötzlich von einem Unbekannten von hinten attackiert und niedergeschlagen wurde. Der Räuber schleifte ihn an einem Hosenbein über die Straße, würgte ihn auch. An mehr kann sich das Opfer nicht erinnern, es kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach dem Täter, der ohne Beute davonrannte: 059133 4136.