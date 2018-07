Wolf in der Star-Agentur

Salzburg spielte in der vergangenen Saison in der Bundesliga streng genommen in einer eigenen Liga. Wie die 13 Punkte mehr am Konto (83 zu 70) auf den Zweiten Sturm eindrucksvoll untermauerten. Der beachtliche Vorsprung der Bullen auf den Rest Österreichs in so vielen Belangen lässt sich aber nicht nur anhand von Zahlen darstellen.