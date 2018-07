Video: So wurden die Buben aus der Höhle befreit

Behörden wollen Museum errichten

Nach Angaben der Behörden werde jetzt darüber nachgedacht, an der Höhle eine Art Museum zur Erinnerung an die spektakuläre Rettung einzurichten. Gezeigt werden sollen unter anderem die Kleidung und die Ausrüstung der Retter. Man hoffe, dass auch Urlauber aus dem Ausland Interesse daran zeigen. Bei der aufsehenerregenden Bergung der Buben hatten Menschen rund um die Welt mitgefiebert. Nun solle die Kommandozentrale der Rettungsteams an der Höhle für Touristen „ein weiteres Highlight in Thailand werden“, hieß es.