Ein Tag nach Rettung: Buben winken aus dem Spital

Kampf gegen Wetter und Zeit

Das Jugend-Fußballteam war am 23. Juni bei einem Ausflug in die Tropfsteinhöhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non an der Grenze zu Myanmar von Wassermassen überrascht worden. Erst nach neun Tagen wurde die Gruppe von Höhlentauchern gefunden. Die Rettung wurde zu einem Kampf gegen Wetter und Zeit. In Südostasien ist gerade Monsun-Saison mit heftigen Regenfällen.